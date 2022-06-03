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توقيف 6 مروجي مخدرات ينشطون في الليلكي والتيرو

في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات سرية الضاحية في وحدة الدرك الاقليمي لمكافحة عمليات تجارة المخدّرات وترويجها، توافرت معلومات لهذه السرية حول قيام أحد الأشخاص على متن “فان” ببيع المخدرات لمروجين في احياء مختلفة من الضاحية، وبخاصة في حي الليلكي ومنطقة التيرو.
على الأثر، توصّلت فصيلة المريجة الى تحديد رقم اللوحة العائدة للفان، كما قامت عناصرها بتاريخ 29-5-2022 من رصده في منطقة التيرو، فكمنت له وضبطته وألقت القبض على سائقه، ويدعى:
ز. ع. (مواليد عام 1996، لبناني)
كذلك، ونتيجة المتابعة، وبعد عملية مراقبة، تمكنت من استدراج /5/ مروجين واوقفتهم، وهم كل من:
ا. م. (مواليد عام 1995، لبناني)
ف. م. (مواليد عام 1981، لبناني)
ع. ف. (مواليد عام 1993، لبناني)
ا. ق. (مواليد عام 1987، لبناني)
م. م. (مواليد عام 1988، فلسطيني)
وقد تم ضبط /209/ مظاريف تحتوي على مادة الهيرويين، مبلغ مالي، /3/ دراجات آلية و/7/ هواتف خلوية.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بترويج المخدرات وتعاطيها.
أودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على اشارته.

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