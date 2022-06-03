الجيش في بيان: استشهاد عسكري واصابة خمسة آخرين

استشهاد عسكري واصابة خمسة آخرين أثناء عملية الدهم التي تنفذها قوة من الجيش في الشروانة والتي اسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين.

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