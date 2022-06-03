الجيش: اصابات اثناء تنفيذ عمليات دهم في الشراونة – البقاع 06/03/2022 شارك قوة من الجيش تنفذ عمليات دهم في الشراونة- البقاع بحثاً عن مطلوبين، وقد حصل تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى وقوع إصابات عدة. مواضيع متعلقة وزير الداخلية طلب إلى قوى الأمن إزالة عوائق في بيروت وفتح… 06/03/2022 العلية: إتهام ادارة المناقصات بالتقاعس مردود الى مصدره في… 06/03/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. اثناءاصاباتالبقاعالجيشالشراونةاللوتو اللبناني الإثنين 5-11-2018تنفيذدهمعملياتفيلبنان شارك
Comments are closed.