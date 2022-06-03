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الجيش: اصابات اثناء تنفيذ عمليات دهم في الشراونة – البقاع

قوة من الجيش تنفذ عمليات دهم في الشراونة- البقاع بحثاً عن مطلوبين، وقد حصل تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى وقوع إصابات عدة.

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