أسماء مرشحين لتأليف الحكومة في جيب رئيس تيّار

يروِّج رئيس تيّار حاكم معلومات مؤدَّاها أن في جيبه أسماء مرشحين لتأليف الحكومة، وهو يعمل بجدية لإقناع الحلفاء بتبني أحدها، كما ذكرت اللواء.

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