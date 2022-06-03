أسماء مرشحين لتأليف الحكومة في جيب رئيس تيّار 06/03/2022 شارك يروِّج رئيس تيّار حاكم معلومات مؤدَّاها أن في جيبه أسماء مرشحين لتأليف الحكومة، وهو يعمل بجدية لإقناع الحلفاء بتبني أحدها، كما ذكرت اللواء. مواضيع متعلقة وزير الداخلية طلب إلى قوى الأمن إزالة عوائق في بيروت وفتح… 06/03/2022 العلية: إتهام ادارة المناقصات بالتقاعس مردود الى مصدره في… 06/03/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارأسماءالحكومةتيارجيبرئيسعاجلفيلبنانلتأليفمرشحين شارك
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