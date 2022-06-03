حزب يعيد لملمة صفوفه ويقيل البعض بسبب ارتكابات

يسعى حزب هُزم رئيسه في الانتخابات النيابية الى إعادة لملمة صفوفه واجراء نفضة شاملة وإقالة البعض بفعل ارتكابات مالية وسياسية أقدموا عليها، كما ذكرت النهار.

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