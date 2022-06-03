حزب يعيد لملمة صفوفه ويقيل البعض بسبب ارتكابات 06/03/2022 شارك يسعى حزب هُزم رئيسه في الانتخابات النيابية الى إعادة لملمة صفوفه واجراء نفضة شاملة وإقالة البعض بفعل ارتكابات مالية وسياسية أقدموا عليها، كما ذكرت النهار. مواضيع متعلقة وزير الداخلية طلب إلى قوى الأمن إزالة عوائق في بيروت وفتح… 06/03/2022 العلية: إتهام ادارة المناقصات بالتقاعس مردود الى مصدره في… 06/03/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارارتكاباتالبعضبسببحزبصفوفهعاجللبنانلملمةويقيليعيد شارك
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