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احصاءات غرفة التحكم: 6 جرحى في 6 حوادث سير خلال 24 ساعة

أفادت احصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط 6 جرحى في 6 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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