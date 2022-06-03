جهات تزوّد مصارف بالعملة الخضراء من السوق السوداء 06/03/2022 شارك لوحظ أن جهات تزوّد بعض المصارف الكبرى بكميات من العملة الخضراء، قيل إنها من السوق الموازية، كما في اللواء. مواضيع متعلقة وزير الداخلية طلب إلى قوى الأمن إزالة عوائق في بيروت وفتح… 06/03/2022 العلية: إتهام ادارة المناقصات بالتقاعس مردود الى مصدره في… 06/03/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارالخضراءالسوداءالسوقبالعملةتزودجهاتعاجللبنانمصارفمن شارك
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