جهات تزوّد مصارف بالعملة الخضراء من السوق السوداء

لوحظ أن جهات تزوّد بعض المصارف الكبرى بكميات من العملة الخضراء، قيل إنها من السوق الموازية، كما في اللواء.

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