نائب لبناني جديد: “ما خلونا نحكي” 06/03/2022 شارك سئل نائب جديد بعد انتهاء جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب وهيئة مكتبه عن سبب سكوته طوال الجلسة فقال: “ما خلونا نحكي”، كما ورد في نداء الوطن. مواضيع متعلقة وزير الداخلية طلب إلى قوى الأمن إزالة عوائق في بيروت وفتح… 06/03/2022 العلية: إتهام ادارة المناقصات بالتقاعس مردود الى مصدره في… 06/03/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارجديدخلوناسئلعاجللبنانلبنانيمانائبنحكي” شارك
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