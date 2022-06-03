نائب لبناني جديد: “ما خلونا نحكي”

سئل نائب جديد بعد انتهاء جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب وهيئة مكتبه عن سبب سكوته طوال الجلسة فقال: “ما خلونا نحكي”، كما ورد في نداء الوطن.

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