توقيف سوري في التبانة لضلوعه بتهريب أشخاص بطرق غير شرعية عبر البحر



صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 2 / 6 / 2022 أوقفت قوة من الجيش (ج.ق) سوري الجنسية خلال عملية دهم منزل يقطنه في منطقة التبانة – طرابلس وذلك للقيامه بالتحضير لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر في طرابلس مقابل مبالغ مالية.

وكانت قوة من الجيش قد أوقفت شقيقه بتاريخ 28 / 5 / 2022 وضبطت داخل المنزل مبلغاً كبيراً من المال، وعدداً من المستندات وإيصالات مختلفة.

بوشرت التحقيقات باشراف القضاء المختص.

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