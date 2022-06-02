النقيبة القوال دعت إلى نشر الثقافة القانونية للطلاب في المدارس

استقبلت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس، في حضور عضو مجلس النقابة محمود هرموش، وعضو الهيئة الإدارية لمركز التدرج والتدريب الدكتور جوج الأحمر، وفدا من كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية برئاسة العميد محمد حسن قاسم ضم: ترتيل الدرويش، وعددا من المحامين خريجي الجامعة.

وبعد كلمة ترحيبية من النقيبة القوال، أعلن العميد قاسم “إستعداد الجامعة الكامل للتعاون مع النقابة”، كما وقدم إلى النقيبة القوال دعوة إلى الإنضمام الى اللجنة الإستشارية لكلية الحقوق في الجامعة.

بدورها أكدت النقيبة القوال بأن “العلم هو حق مقدس لكل شخص”، مشددة على “ضرورة العودة الى التعليم الحضوري، فالتعليم عن بعد لم يعط نتيجة مرضية، إضافة الى الظروف الصعبة التي نمر بها والتي أدت للأسف الى تراجع المستوى التعليمي في لبنان”، مؤكدة أن “التحدي الكبير اليوم هو بضرورة التعاون في ما بين المؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية لمساعدة الطالب قدر الإمكان على تخطي هذه المرحلة الدقيقة”.

كما وأعلنت النقيبة القوال إنها في صدد تقديم مشروع إلى وزير التربية والتعليم العالي، يهدف الى نشر الثقافة القانونية للطلاب بحسب أعمارهم وصفوفهم في المدارس، مشددة على “أهمية هذا المشروع وتطبيقه مما يسهم بتوعية الطلاب على حقوقهم وواجباتهم وتنشئتهم على المبادئ والقيم وإحترام الآخر والمواطنة الصحيحة”.

كما وتخلل اللقاء حوار وبحث في الكثير من مشاريع التعاون بين النقابة والجامعة منها : العيادة القانونية والتدريب على الممارسة العملية للقانون والبعد العملي في القانون، تفعيل الندوات والمؤتمرات وورش العمل المشتركة المعززة للمهارات القانونية.

وقدم الوفد إلى النقيبة القوال هدية رمزية عبارة عن مجموعة من أعداد مجلة “الدراسات القانونية” التي تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية.