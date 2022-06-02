تنظيف نفق حامات تمهيدا لإضاءته شمسيا

واصلت “جمعية مرعي للأعمال الخيرية” عملها في مشروع تنظيف نفق شكا البترون (حامات) “التونيل” واضاءته من الداخل ليلا ونهارا عبر الطاقة الشمسية.

وبعد ان انهت ورش الجمعية وآلياتها غسل وتنظيف جدران النفق بالمياه ومواد التنظيف “القاشطة”، واستخدام صهاريج والات ضخ المياه، على المسلك الغربي من طرابلس إلى بيروت، انتقلت الورش للعمل في نصف المسلك الغربي المتجة من بيروت الى طرابلس، بعد ان اغلقت دورية من قوى الأمن الداخلي نصف هذا المسلك وعملت مع عمال الجمعية على تنظيم السير.

وأكدت إدارة الجمعية في بيان،ان “العمل في تنظيف “التونيل” من الداخل وتركيب إشارات فوسفورية سيستمر يوميا لانجازه في أقصى سرعة، تمهيدا لإطلاق المرحلة الثانية عبر إضاءة النفق بالمصابيح على الطاقة الشمسية بإشراف وزارتي الطاقة والاشغال العامة”.

وناشدت الجمعية “السائقين المتوجهين من الشمال الى بيروت وبالعكس توخي الدقة والحذر لدى وصولهم الى نفق شكا الهري بالاتجاهين، نظرا للأشغال التي تنفذها ورش الجمعية، “تحملونا قليلا”، فنحن نعمل تطوعا لأجلكم”.