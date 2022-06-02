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شهيب زار وزير المالية وعرضا ملف معمل مطمر الناعمة

إلتقى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب عن قضاء عاليه أكرم شهيب برفقة المهندس فادي بوخزام، وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل لمتابعة موضوع ملف معمل مطمر الناعمة، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل المعمل ووضعه في الخدمة من جديد، لما له من أثر إيجابي على انتاج الكهرباء من ناحية الوفر المالي الذي يشكله على المالية العامة، ومن ناحية أخرى لرفع الضرر البيئي عن القرى المحيطة بالمعمل نتيجة للغازات (غاز الميثان) التي تنبعث منه بشكل متواصل.
 

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