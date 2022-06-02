وزارة الصحة: 133 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل ” 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى1099501، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “.