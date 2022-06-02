وزارة الصحة: 133 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟ 06/02/2022 شارك أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل ” 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى1099501، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “. مواضيع متعلقة وزير الداخلية طلب إلى قوى الأمن إزالة عوائق في بيروت وفتح… 06/03/2022 العلية: إتهام ادارة المناقصات بالتقاعس مردود الى مصدره في… 06/03/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. 133إصابةالصحةالوفيات؟بكوروناجديدةعاجلعنلبنانماذاوزارة شارك
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