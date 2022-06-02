أيوب: القوات لن تشارك في أي حكومة بظل وجود الحزب فيها ولا حتى في حكومة وحدة وطنية

أشارت النائبة غادة أيوب الى أن “جزين كانت بحالة عطش للسيادة واليوم تجلت إرادة الناس بالتغيير، وإعطاء فرصة جديدة لأهلها وناسها”. وقالت في حديث تلفزيوني: “جزين لم تكن يوما بعيدة عن الخط السيادي لكنها تحولت على مر السنوات وعادت الآن إرادة الناس وتجلت ورأينا تغييرا جذريا في هذه المنطقة”.



أضافت: “على الحكومة المقبلة أن تحصر قرار الحرب والسلام بيدها، والقوات اللبنانية لن تشارك في أي حكومة بظل وجود حزب الله فيها، كما أنها لن تشارك في حكومة وحدة وطنية، ولا يمكننا اللجوء الى شعارات تعطي غطاء شرعيا لسلاح غير شرعي”.



وشددت على “ضرورة القيام بدراسة جدية إذا كانت هناك إرادة لدى الحكومة العتيدة لإنقاذ البلد، وهناك فريق جدي في مجلس النواب وصل ليراقب عمل الحكومة”، لافتة إلى أن “من مصلحة الجميع تكليف رئيس حكومة جديد في وقت قريب، ولبنان لا يملك ترف الوقت ولا يمكن لحزب الله أن يضع فيتو على أي رئيس مقبل لأنه لم يعد يملك غطاء مسيحيا”.

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