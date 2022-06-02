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القاضية غادة عون: سأبقى أمينة لقسمي ولقول الحق ما يحصل في القضاء مؤسف
جدا


غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها عبر “تويتر”:
‏”ما حدا بيقدر يمنعني من  قول الحق وفضح الظلم والفساد بتهديدي بالملاحقة تحت ستار مخالفة موجب التحفظ. ان هذه الملاحقة وان كان من الممكن ان تفيد الفاسدين لكن بالتأكيد لن تفيد من قام بها. وانا سابقى أمينة لقسمي ولقول الحق. ما يحصل في القضاء مؤسف جدا”.

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