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متقاعد حاول حرق نفسه في أحد المصارف في صيدا اعتراضا على تدني القيمةالشرائية لراتبه


أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بمحاولة أحد الأشخاص المتقاعدين سكب مادة البنزين على جسمه اليوم، بينما كان في داخل أحد المصارف في صيدا، اعتراضا منه على تدني القيمة الشرائية للأموال الّتي يتقاضاها (5 ملايين ليرة لبنانية)، فسارع أحد موظفي المصرف ونجح بمنعه من فعل ذلك “.
وعلى الفور وصلت عناصر القوى الأمنية إلى المكان وعملت على تطويق الحادثة.

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