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حاولتا مغادرة لبنان وبجعبتهما مبلغًا ماليًّا مزيّفًا.. هذا ما حصل في المطار


بتاريخ 20/5/2022، تمكن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب مبلغ /107،600،000/ دينار عراقي مزيّف (حوالَي 75,000$)، جرى ضبطه مخبأ في داخل أمتعة عائدة لسيدتَين معهما طفل رضيع، أثناء محاولتهما مغادرة الأراضي اللبنانية إلى العراق، وهما العراقيّتَين:

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بالتحقيق معهما من قبل فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، اعترفتا أنهما لا تعرفان مصدر هذه الأموال وقد تفاجأتا بوجودها داخل حقائبهما، وأنهما حضرتا إلى لبنان بهدف السياحة ولا تعرفان أحدًا هنا لتتمكّنا من الحصول على هذه الكمية من الأموال.

أودعتا مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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