موظفو المستشفيات الحكومية في كل لبنان اعتصموا تضامنا مع الممرضة المعنفة

نفذ موظفو المستشفيات الحكومية في لبنان اعتصاما أمام مداخل مستشفياتهم وتوقفوا عن العمل لبعض الوقت، تلبية لدعوة الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، تضامنا مع الممرضة فاطمة يحيى، واستنكارا للاعتداء الذي تعرضت له في مستشفى بنت جبيل الحكومي.



بعلبك

ففي مستشفى بعلبك الحكومي نفذ الكادر التمريضي والإداري وقفة تضامنية مع الممرضة يحيى، احتجاجا على التعنيف الجسدي والمعنوي الذي تعرضت له.

ياغي

وتحدث باسم الموظفين والعاملين في المستشفى عماد ياغي، فقال: “فوجئنا البارحة بفيديو لتعرض إحدى الممرضات في مستشفى بنت جبيل الحكومي للتعنيف والإهانة والتدافع مما استدعى منا كهيئة تأسيسية الوقوف تضامنا معها، والامتناع عن العمل لمدة ساعة واحدة كخطوة تحذيرية”.

وتوجه بالشكر الى “كل النقابات واتحاد النقابات والجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة، التي بادرت الى شجب ما اقدم عليه مدير مستشفى بنت جبيل الحكومي من اعتداء آثم على الجسم التمريضي بدلا من مكافأته على تفانيه، وهو الذي كان ولا يزال يشكل صمام الامان وبالاخص في مواجهة فيروس كورونا، كل جريمته انه يطالب بحقوق هي أشبه بالفتات ليتمكن من الوصول الى مراكز العمل ومداواة المرضى”.

وطالب الجهات القضائية “اعتبار الفيديو الذي انتشر كإخبار قضائي، ونتمنى على وزير الصحة اتخاذ أقسى الإجراءات التأديبية والمسلكية، بما يحول دون التعرض للعاملين في المستشفيات”.

وطالب ب”إعادة كادر المستشفيات الحكومية إلى كنف الإدارة العامة”.

وختم: “كلنا فاطمة يحيى، ونحن كموظفي مستشفيات حكومية كالجسد الواحد”.



طرابلس

وفي طرابلس، نفذ الجسم التمريضي في مستشفى “اورانج ناسو الحكومي” اعتصاما تضامنيا مع الممرضة يحيى، بمشاركة رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد ونقيب عمال المستشفيات الحكومية أحمد طالب.



وأكد السيد “رفضه القاطع لتعنيف المرأة” وسأل:” لماذا تحجب حقوق الجسم التمريضي في اي مستشفى في لبنان؟ وهل نسينا انهم كانوا يواجهون أمس كورونا بأرواحهم؟”.



اضاف :”اننا نستنكر وهذا بديهي وندعو وزير الصحة الى كلمة حق وانصاف الممرضة المعنفة ونطالب القضاء بإنزال العقوبة اللازمة في حق المعتدي اقرارا للحق وصونا للعدالة “.



طالب

بدوره،قال النقيب طالب”:اننا في المستشفيات الحكومية نعاني وحقوفنا مفقودة حتى الساعة، ونحن هنا نتضامن مع زميلتنا فاطمة يحيى ونطالب بتحقيق شفاف بإشراف وزير الصحة “.



صيدا

وفي صيدا، نفذ موظفو مستشفى صيدا الحكومي اعتصاما امام مدخل المستشفى تضامنا مع يحيى، وطالبوا المسؤولين في وزارة الصحة تسريع عمل لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة لمعرفة الملابسات وإعطاء كل ذي حق حقه، كما طالبوا وزارة الصحة بصرف المساعدة الاجتماعية والمستحقات المالية المتأخرة والايعاز لمن يلزم بضرورة تطبيق بدل الغلاء المعيشي بالسرعة اللازمة.



كاعين

وتحدث رئيس لجنة متابعة موظفي المستشفي خليل كاعين باسم الهيئة التأسيسية للنقابة، فقال: “نجتمع اليوم أمام مداخل كل المستشفيات الحكومية تلبية لدعوة الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان للتضامن مع الزميلة الممرضة فاطمة يحيى الموظفة في مستشفى بنت جبيل الحكومي، بسبب تعرضها لتعنيف جسدي ومعنوي من قبل مدير المستشفى، وكان كل ذنبها انها طالبت بالعيش بكرامة هي وزملائها الموظفين”، مشيرا الى “الوضع السيء الذي نمر به كموظفين في المستشفيات الحكومية من تأخر قبض مستحقاتنا المالية من رواتب ومساعدة اجتماعية وغيرها، رغم اننا قمنا بواجبنا واكثر خلال فترة جائحة كورونا تجاه اهلنا وما زلنا، لكن الظروف اختلفت الان فالوضع الاقتصادي من سيء الى اسوأ”.

واكد ان “من حق الموظفين التعبير عن غضبهم بالتحركات والاعتصامات لايصال صوتهم، لكن ان تصل الامور الى ما آلت اليه في مستشفى بنت جبيل الحكومي فهذا أمر مستهجن ومدان وغير مبرر مهما كانت الاسباب”.



وقال: “حسنا فعلت وزارة الصحة التي اعلنت في بيانها البارحة تشكيل لجنة لاجراء تحقيق شامل وشفاف عن اسباب ما حصل وملابساته لاتخاذ القرارات اللازمة”. وطالب الوزارة “بالاسراع في التحقيق لاعطاء كل ذي حق حقه”. كما طالب بالاسراع في صرف المساعدة الاجتماعية التي تم اقرارها في اخر جلسة مجلس الوزراء عن شهري 11 و 12/2021 ومنذ بداية العام 2022 اسوة بالادارات العامة”.



ودعا الى “الاسراع بصرف المستحقات المالية لحل ازمة قبض الرواتب المتأخرة والمستحقات الاخرى، والايعاز لمن يلزم بضرورة تطبيق مفاعيل المرسوم رقم 9129 تاريخ 22 ايار 2022الصادر بتعديل الحد الادنى للاجور الذي يطبق على المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل وتأمين التمويل اللازم لتطبيقه”. كما طالب بـ”اعطاء مساهمات مالية توازي قيمة الرواتب لحل ازمة الرواتب في اكثرية المستسفيات الحكومية ( حسب تعديل القانون 5559 الذي تمت دراستة في اللجان النيابة، بانتظار اقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب”.

وختم: “لعل ما حصل ببشاعته ان يكون بداية حل لكل مشاكلنا كموظفين في المستشفيات الحكومية، آملين الا يتكرر هذا المشهد، فالموظف ليس مكسر عصا لأحد وعلى المعنيين التفكير الف مرة لكي لا تصل الامور الى ما لا تحمد عقباه والسلام”.



السيد

وقال ممثل المستشفيات الحكومية في الجنوب الدكتور علي السيد: “جئنا اليوم متضامنين نحن وزملاءنا في مستشفى صيدا الحكومي لنقول لكل ادارات المستشفيات الحكومية التي أصبحت مهترئة ومدراؤها في مناصبهم لأكثر من 25 سنة للاسف من دون أي تغيير او تبديل، حتى أن بعض المستشفيات بات الناس يعرفها عبر اسم المدير لأنه يتصرف وكأنها ملك شخصي”.



ودعا إلى “الكف عن المهاترات واستضعاف الموظف، الذي سواء كان راتبه مليونين أو ثلاثة ملايين لا يكفي ثمن الوقود للوصول إلى وظيفته. فهؤلاء الموظفون يأتون إلى عملهم كمتطوعين الى المستشفيات لخدمة اهلهم، ورغم ذلك يتعرضون للاهانة. هذا الامر غير مقبول في المستشفيات الحكومية سواء في الجنوب أو على مستوى كل لبنان”.



بنت جبيل



ونفذ موظفو مستشفى بنت جبيل الحكومي وقفة تضامنية مع يحيى.



ويذكر ان موظفي المستشفى كانوا ينفذون اضرابا متواصلا منذ نهار الاثنين في 23 ايار الفائت وحتى اليوم للمطالبة بتحسين وضع المستشفى ما خلا تأمين النقص بالتجهيزات والمستلزمات الطبية وتحسين حال الموظفين كي يستطيعوا القيام باعباء وظيفتهم وذلك من خلال دفع مستحقاتهم من المساعدات الاجتماعية مع المفعول الرجعي وبدل النقل للمياومين والذي حصل انه لم يتم التطرق لمعالجة مشاكلهم من اية جهة رسمية مع انه قد مر على الاضراب حوالي عشرة ايام. وسيستمر الموظفون والممرضون بالاضراب المفتوح باستثناء استقبال الحالات الطارئة ومرضى غسيل الكلى حتى تحقيق المطالب”



تبنين

كما نفذت أمام مستشفى تبنين الحكومي وقفة تضامنية.



عكار



وفي عكار، نظمت إدارة وموظفو والطاقم الطبي في مستشفى عبد الله الراسي الحكومي في حلبا وقفة تضامنية أمام باحة المستشفى، مطالبين الجهات “المعنية والقضاء، التحرك لمحاسبة المعتدي على الممرضة يحيى.