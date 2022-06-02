إنقاذ 5 اشخاص ضلّوا طريقهم في حرج برمانا

انقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٢:٠٠ من ليل امس بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠١ خمسة اشخاص، بينهم اثنين أميركيي الجنسية، ضلّوا طريقهم خلال ممارستهم هواية المشي hiking في حرج برمانا-المتن.

وقد استنجدوا بعناصر الدفاع المدني الذين لبوا النداء سريعاً وتمكنوا من العثور عليهم.

وبعد التأكد من انهم بصحة جيدة وتقديم الاسعافات الأولية لأحدهم، قاموا بمرافقتهم الى مكان آمن لمتابعة سيرهم دون أية مخاطر.

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