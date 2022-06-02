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نائب تغييري قال على قناة عربية إن نواب التغيير فازوا بنصف مليون صوت..!


قال مصدر في شركة إحصائيّة إن أحد “التغييريّين” وقد صار نائباً بدلاً من أن يكون مثالاً للشفافية، قال على قناة عربية إن نواب التغيير فازوا بنصف مليون صوت. والحقيقة هي أن مجموع أصواتهم التفضيليّة 82523 ومجموع أصوات لوائحهم 153244 بما يعادل أقل من 10% من مجموع المقترعين، كما ذكرت البناء.

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