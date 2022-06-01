كركي عن رفع تعرفة غسيل الكلى الى مليون ليرة: هي زيادة في التغطية التي يقدمها الضمان ونسبتها 100 %

رد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في شأن “ما تداوله بعض وسائل الأعلام وبعض وسائل التواصل الاجتماعي، من تفسيرات مغلوطة وخاطئة للخبر الذي صدر عن مديرية العلاقات العامة في الضمان الاجتماعي تحت عنوان “كركي: رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى الى مليون ليرة”.

وأوضح كركي أن “المقصود من هذا التعديل في التعرفة هو زيادة في التغطية التي يقدمها الضمان وليس زيادة التعرفة فيتحمل المضمون المريض الفروق، بل على العكس. الهدف من هذه الزيادة هي ان يتحمل الصندوق الفارق التي تطالب به المستشفيات بدلا من المواطنين المضمونين والابقاء على مجانية علاج مرضى غسيل الكلى”.

وأعاد كركي التأكيد أن “التغطية الصحية لمرضى غسيل الكلى هي ١٠٠ ٪ أي أن المريض المضمون لا يدفع أي مبلغ مهما كان رمزيا، بل يتلقى جلساته بالمجان على حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يحاسب المستشفيات مباشرة”.