اساتذة كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية: التعرض لكرامة الاستاذ الجامعي مرفوض شكلا ومضمونا
إستنكر أساتذة كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية في بيان، “ما حصل ظهر اليوم مع الدكتور رودريك أبي خليل في الفرع الثاني، حيث ان التعرض لكرامة الاستاذ الجامعي مرفوض شكلا ومضمونا”.
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وتابع البيان: “نعرب عن التضامن مع الزميل العزيز و نامل ان يكون التعامل مع الاستاذ الجامعي بالحسنى والاحترام. كما ونتوجه بالشكر إلى قيادة الجيش اللبناني التي بادرت إلى معالجة الموضوع بالسرعة القصوى”.
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