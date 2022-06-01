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مصلحة الطلاب في “القوات” أكدت رفضها الرضوخ للتعديات: بأي حق تنتزع صورة لرئيس الجمهورية السابق؟


أشارت مصلحة الطلاب في حزب “القوات اللبنانية” في بيان، أن “مناصري التيار الوطني الحر حاولوا أمس الثلثاء رفع لافتة للمطالبة بالتدقيق الجنائي من دون إذن مسبق، وذلك مكان صورتي الرئيس الشهيد بشير الجميل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمام كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية في جل الديب، والحائزتين على التراخيص اللازمة من البلدية وفقا للأصول، مما أدى إلى تشنج بين طلاب الجامعة”.
 
وقالت: “بعدها عملت الأجهزة الأمنية على تهدئة الوضع، واتفق الطرفان على إعادة رفع صورة كل من الجميل وجعجع في مكانهما الأساسي، إضافة إلى لافتة التدقيق الجنائي”.
 
أضافت: “في اليوم التالي، تجاهل مناصرو التيار الاتفاق، وعمدوا إلى إزالة صور القوات ورفعوا لافتة للتدقيق الجنائي من دون الاستحصال على أي إذن رسمي، الأمر الذي ولد إشكالا بين مناصري الطرفين، واستدعى أيضا تدخل الجيش اللبناني، حيث اعتدى البعض من عناصره على طلاب القوات وبعض الأساتذة”.
 
وأكدت “رفضها الرضوخ والسكوت عن التعديات بحق طلابها”، متسائلة: “بأي حق تنتزع صورة لرئيس الجمهورية السابق؟ ولما عمد بعض الأجهزة الأمنية على تغطية تصرفات التيار؟ ومتى سنشهد على قيام الدولة بكل مؤسساتها، خصوصا التربوية منها، بعيدا من بلطجة هذا الفريق وذاك؟”.
 
ووضعت “هذا الإشكال في عهدة القوى الأمنية”، مطالبة إياها ب”معالجة الأمر في أسرع وقت ممكن”.

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