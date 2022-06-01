بالفيديو: هذا ما حصل في الجامعة اللبنانية – جلّ الديب
إشكال بين الجيش اللبناني وطلاب “القوات”.. ماذا يجري في جل الديب
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وقع إشكالٌ كبير بين الجيش وطلاب “القوات” في الجامعة اللبنانية في جلّ الديب على خلفية إزالة صورة مرخّصة للرئيس الشهيد بشير الجميّل من قبل طلاب “التيار الوطني الحر” وتعليق يافطة مكانها، وحصل اشتباك بين الجيش والطلاب، وقد ضُرب الطلاب بالعصي، فقام أستاذ محاضر من الجامعة بالتدخل ومنع إعتقالهم وقد لجأ الطلاب إلى داخل الجامعة.
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