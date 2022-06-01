بالفيديو: هذا ما حصل في الجامعة اللبنانية – جلّ الديب

إشكال بين الجيش اللبناني وطلاب “القوات”.. ماذا يجري في جل الديب

بلطجية طلاب التيار الشيعي الثالث ( التيار العوني) يزيلون صورة للشيخ بشير الجميل وسمير جعجع من كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة اللبنانية في جل الديب

الى متى ستبقون في جهلكم ايها الابالسة pic.twitter.com/eDEWfZd3Su — ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܣܰܥܕ (@hanahanoun12) June 1, 2022

#البلطجية_العونية

طلاب التيار الشيعي الثالث ( التيار العوني) يزيلون صورة للشيخ بشير الجميل من كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة اللبنانية في جل الديب ما ادى الى تلاسن بين مؤيدي القوات من جهة والتيار من جهة ثانية قام بعدها عناصر الجيش بالاعتداء بالضرب والعصي على طلاب القوات. pic.twitter.com/7gdTWJUFfE — carla El Hayek (@Carloushina) June 1, 2022

هيك مشهد ما بمر مرور الكرام ببلد بيحترم المواطن والطالب!

من كلية الحقوق والعلوم السياسية فرع ٢ – جل الديب pic.twitter.com/2H8tq0jbDp — Reine Ibrahim (@reineibrahimm) June 1, 2022

وقع إشكالٌ كبير بين الجيش وطلاب “القوات” في الجامعة اللبنانية في جلّ الديب على خلفية إزالة صورة مرخّصة للرئيس الشهيد بشير الجميّل من قبل طلاب “التيار الوطني الحر” وتعليق يافطة مكانها، وحصل اشتباك بين الجيش والطلاب، وقد ضُرب الطلاب بالعصي، فقام أستاذ محاضر من الجامعة بالتدخل ومنع إعتقالهم وقد لجأ الطلاب إلى داخل الجامعة.