بعد الاشكال والاعتداء.. تنسيقٌ لِإعادة صورَة الشيخ بشير إلى مكانِها في جل الديب

اشكال في الجامعة اللبنانية كلية الحقوق والعلوم السياسية الفرع التاني في جل الديب والسبب يعود إلى صورة مرخصة من البلدية أمام الجامعة للرءيس الشهيد بشير الجميل وقد قام مناصرو التيار الوطني الحر بنزعها ورفعوايافطة تطالب الدقيق الجنائي من دون اخد اذن رسمي ما أدى تلاسن بين القوات — لبنان اولا. Robyjan (@Robyjan2) June 1, 2022

رئيس مصلحة الطلاب في حزب ⁧‫#القوات_اللبنانيّة‬⁩ طوني بدر عبر لبنان الحرّ: هناك تنسيقٌ مَعَ القوى الأمنِيَّة والجيش اللبناني لِإعادة صورَة الشيخ بشير إلى مكانِها في كلية الحقوق والعلوم السياسِيَّة الفرع الثاني – جل الديب‪

هذا بعد إزالة صورة الرئيس الشهيد بشير الجميل عن مدخل الجامعة اللبنانية فرع الثاني جل الديب واشكال بين مناصرين للتيار والقوات وتدخل الجيش .