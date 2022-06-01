بعد الاشكال والاعتداء.. تنسيقٌ لِإعادة صورَة الشيخ بشير إلى مكانِها في جل الديب
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رئيس مصلحة الطلاب في حزب #القوات_اللبنانيّة طوني بدر عبر لبنان الحرّ: هناك تنسيقٌ مَعَ القوى الأمنِيَّة والجيش اللبناني لِإعادة صورَة الشيخ بشير إلى مكانِها في كلية الحقوق والعلوم السياسِيَّة الفرع الثاني – جل الديب
هذا بعد إزالة صورة الرئيس الشهيد بشير الجميل عن مدخل الجامعة اللبنانية فرع الثاني جل الديب واشكال بين مناصرين للتيار والقوات وتدخل الجيش .
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