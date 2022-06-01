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يزبك: على المعارضة المتنوعة تصحيح المسار لمواجهة الاستحقاقين التاريخيين


غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك عبر “تويتر”، قائلاً: “إذا توحدت المعارضة المتنوعة تصبح أكثرية، وإذا تفرقت تحولت إلى جزء من المنظومة أو إلى مطايا أو أحصنة طروادة يعتليها “حزب الله”. يتعين عليها تصحيح المسار لمواجهة الاستحقاقين التاريخيين: الحكومة المقبلة ورئاسة الجمهورية. إن أحسنت أو أخطأت، التاريخ سيكتب عنها في الحالين. الابتعاد عن الغوغائية والديماغوجية والشعبوية هو الدواء”.

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