جمعية محترف راشيا: لترميم قلعة دوبيةالتي يتجاوز عمرها ٢٨٠٠ سنة قبل إنهيار أقسام من معالمها

عقد رئيس “جمعية محترف الفن التشكيلي للثقافة والفنون” شوقي دلال مؤتمراً صحافياً، ناشد خلاله المسؤولين وبخاصة وزارة الثقافة ومديرية الآثار، “ضرورة التدخل سريعاً لإنقاذ معلم أثري مهم للبنان وهو قلعة دوبية في بلدة شقرا قضاء بنت جبيل”، وذلك في اطار “المشروع الوطني للحفاظ على العمارة التراثية في لبنان”.

وقال:”نوجه نداء الى جميع القيمين والمسؤولين ضرورة التدخل لإنقاذ المعلم الأثري المهم في جنوب لبنان قلعة دوبية في بلدة شقرا، فالقلعة كنعانية الاصل ويتجاوز عمرها ال2800 سنة ،وكانت قلعة سرية للغاية تسمى قلعة المربض أو الرابضة في حضن الجبال ، وتقع بين بلدتي حولا (عاصمة الكنعانيين) وشقرا (ابنة النبي يعقوب حوما)، عند مثلث ودياني استراتيجي للغاية يحوطه مجموعة قلاع بمثابة حصانة للقلعة مخصصة للسكن وتقع على ضفاف نهر عظيم اسمه وادي الحجير ونهر السلوقي”.

وتابع:”في القلعة قبو كبير فيه حفرة ضخمة تشبه البئر بالقرب منه احد السلالم التي تؤدي الى الطبقة العلوية من دون ان تتاح امكانية التنقل فيها بسبب سقوط ارضها منذ فترة طويلة ، والتي شكلت سقف الطبقة الاولى، وفيها ايضا قناطر عدة تطل العليا منها على الاودية المحيطة بها من 3 جهات وتتمتع بفن معماري مميز، فضلاً عن وجود بعض النواويس والاجران الرومانية. وامام القلعة ابار كثيرة كانت تستخدم لتخزين مياه الامطار إضافة الى العديد من المعالم الأثرية التي لا تزال غير مُكتشفة”.

وختم:”لهذا، ونظراً لأهمية القلعة وتاريخها، نناشد المسؤولين والدول المانحة المُهتمة بهذا الشأن التدخل، ووضع خطة شاملة لترميمها والمحافظة عليها وخصوصا أنها من العناصر المهمة في المستقبل لقضاء بنت جبيل على الصعيد السياحي والثقافي “.