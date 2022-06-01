الصايغ: انتخاب بري لم يكن ليحصل لولا الدعم المباشر من الوطني الحر

رأى النائب الدكتور سليم الصايغ في حديث إلى إذاعة “صوت لبنان”، أن “التاريخ أثبت أن الوظائف الأخرى في مكتب مجلس النواب معنوية أكثر مما هي وظائف سياسية فعلية، إذ بوجود بري في المجلس لا يوجد دور آخر لأحد”.

وقال: “إن التجربة الأولى للنواب أثبتت أن هناك سوء تنسيق بينهم، في الوقت الذي توجد فيه كتل نيابية متفقة مع بعضها، وانتخاب بري لم يكن ليحصل لولا دعم التيار الوطني الحر المباشر، فالمطلوب كان الا يخسر وألا يربح بأصوات كبيرة”.

ولفت إلى أن “هناك بعض النواب محسوبين على التغييريين لديهم علاقة مباشرة مع الياس بو صعب، ما يدل على أن هناك حسابات شخصية تتغلب على الحسابات السياسية”.

وعن النتائج، أشار الى انه “لا يمكن بعد اليوم الحديث عن أغلبية ساحقة وصلبة ولا يمكن الحديث عن أقلية مغلوب على أمرها”.