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يتنقلون من شكا إلى البترون.. توقيف 3 شبان يحضرون لعمليات سرقة دراجات


تمكنت دورية من شعبة المعلومات، وبعد عمليات رصد ومتابعة في عدة مناطق شمالية، من توقيف 3 شبان يتنقلون على متن دراجة نارية من شكا إلى مدينة البترون بطريقة مشبوهة.

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وبعد توقيفهم اعترفوا انهم كانوا يحضرون لعمليات سرقة دراجات نارية وسبق لهم أن نفذوا عمليات مشابهة في مناطق عدة. كما تم ضبط كمية من المخدرات كانت بحوزة أحدهم وهو مطلوب بمذكرات عدلية بجرم تعاطي وترويج المخدرات.

وتم تسليم الموقوفين الثلاثة إلى المراجع الامنية المختصة لإجراء المقتضى.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

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