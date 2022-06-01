بعد إطلاق النار قرب منزله.. البزري: الشخص معروف

كشف النائب عبد الرحمن البزري في حديث الى اذاعة “صوت كل لبنان” عن جهود تبذل للوصول إلى تأسيس ائتلاف من شأنه ان يحدث تغييراً، يضم النواب التغييريين وبعض النواب المستقلين الذين قد يتراوح عددهم بين 15 إلى 25 نائباً”.

وأشار إلى أن “المجلس النيابي امس ظهر بصورة جديدة ومختلفة لم يعتد عليها اللبنانيون في السابق مع وجود الوجوه الجديدة التي حرصت على النقاش وغياب نمط الاكثرية والاقلية”. وأكد أن “الازمة الاقتصادية والمعيشية الحادة التي يمر فيها لبنان قد تسهم في الاسراع في تأليف حكومة جديدة لنقل المواطنين الى مرحلة جديدة”.

وعن إطلاق النار في محيط منزله، وضع البزري الحادثة ضمن إطار “التفلت الامني في البلاد”، مستبعدا اي رسالة سياسية، وأكد البزري ان “الشخص معروف والموضوع اصبح في قبضة القوى الامنية.”