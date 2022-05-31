ثانوية مار الياس في البترون توضح حقيقة خبر جريمة في المدرسة

نفت رئيسة ثانوية مار الياس لراهبات العائلة المقدسة المارونيات في البترون الأخت جورج ماري عازار، في بيان، “الخبر الذي يتم الذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حصول جريمة غامضة في المدرسة”، وأكدت ان “الخبر عار عن الصحة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة”، وحذرت من “تناول المدرسة بأخبار ملفقة قد تتسبب بحالة من الذعر والخوف لدى الطلاب وأهاليهم”.



وشكرت “كل من اتصل واطمأن” مؤكدة أن “لا حوادث ولا جرائم في المدرسة وما تم تداوله هو من نسج الخيال”.

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