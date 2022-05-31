آخر الأخبار
Cedar News
أخبار لبنان والعالم


ثانوية مار الياس في البترون توضح حقيقة خبر جريمة في المدرسة

batroun Fhhjrtj 2 KVPnHn


نفت رئيسة ثانوية مار الياس لراهبات العائلة المقدسة المارونيات في البترون الأخت جورج ماري عازار، في بيان، “الخبر الذي يتم الذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حصول جريمة غامضة في المدرسة”، وأكدت ان “الخبر عار عن الصحة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة”، وحذرت من “تناول المدرسة بأخبار ملفقة قد تتسبب بحالة من الذعر والخوف لدى الطلاب وأهاليهم”.

وشكرت “كل من اتصل واطمأن” مؤكدة أن “لا حوادث ولا جرائم في المدرسة وما تم تداوله هو من نسج الخيال”.

مواضيع متعلقة

أيوب: القوات لن تشارك في أي حكومة بظل وجود الحزب فيها ولا…

القاضية غادة عون: سأبقى أمينة لقسمي ولقول الحق ما يحصل في…

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

مواضيع تهمك
لبنان

أعمال صيانة داخل نفق حامات وحركة المرور كثيفة

لبنان

متقاعد حاول حرق نفسه في أحد المصارف في صيدا اعتراضا على تدني القيمةالشرائية لراتبه

لبنان

جثة في جبل مجدل عنجر

لبنان

7 محاضر ضبط في حق اصحاب مولدات في صيدا وعبرا والغازية

لبنان

موظفو المستشفيات الحكومية في كل لبنان اعتصموا تضامنا مع الممرضة المعنفة

لبنان

حاولتا مغادرة لبنان وبجعبتهما مبلغًا ماليًّا مزيّفًا.. هذا ما حصل في المطار

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

الصمد: مجزرة صحية بحق مرضى غسيل الكلى إذا لم تتحرك الحكومة…

الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة نفذ اعتصاما أمام مصرف لبنان…

اطلاق نار في اشكال في مارون الراس

منظمة SEAL تطلق هيكليتها التنظيمية

سماع اصوات قذائف مدفعية داخل مزارع شبعا

1 من 9٬881
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com