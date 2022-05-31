أنطوان زهرا: ما جرى في البرلمان لا يعكس إرادة اللبنانيين بدقة

أكد النائب السابق أنطوان زهرا، أن “حزب القوات اللبنانية لم ينتخب نبيه بري رئيساً للمجس النيابي لا في جلسة اليوم ولا في السابق لكننا نحترم الديمقراطية وبالتالي انتخابه يرتب التعامل معه والتصدي لأي انحراف أو لأي أعمل يقوم به وتشوبه أي شائبة دستورية أو قانونية”.

وتابع زهرا، في حديث لـ”الحدث”، “ما جرى اليوم في البرلمان لا يعكس إرادة اللبنانيين بدقة وكل من ينتسب لقوى المعارضة والتغيير هو ضدّ إعادة انتخاب بري على الرغم من انه المرشح الوحيد إلى جانب إقصاء لكل مرشح آخر”.

وشدد على أن “الأصوات الـ65 التي حصل عليها بري تتضمن 12 أو 13 صوتاً منحه إياها التيار الوطني الحرّ”، معتبراً أنه “لا يمكن للتيار الوطني الحر أن يخرج عن طوع حزب الله وحزب الله يذلل العقبات لإتمام التفاهمات بين الوطني الحر وحركة أمل”.

وتمنى زهرا، ألا “يتكرر مشهد اليوم في الاستحقاقات المقبلة وأولها تسمية شخصية لرئاسة الحكومة.”

وأكد أنه “كان محظوراً على أي شيعي جدي أن يصل إلى الندوة البرلمانية خارج إطار الثنائي الشيعي”.