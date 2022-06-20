لبنان يستضيف بطولة غرب آسيا الثانية للشباب في العاب القوى

ينظم الاتحاد اللبناني لألعاب القوى بطولة غرب آسيا الثانية للشباب والشابات(تحت ال20 سنة) بين 3 و6 تموز المقبل على ملعب نادي الجمهور الرياضي بمشاركة 11 دولة هي: المملكة العربية السعودية ، سلطنة عمان ، الكويت ، قطر ، الإمارات العربية المتحدة ، اليمن ، العراق ، الأردن ، سوريا ، فلسطين ولبنان.

وسيتم إعتماد مضمار ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية للتمارين طيلة فترة الإقامة.

وتبدأ طلائع الوفود بالوصول في 1 تموز المقبل على أن تغادر في 7 من الشهر عينه.