تسمية رئيس الحكومة: ترتيب موقف إقليمي متناغم مع التأييد الأميركي

يخضع ملف تسمية الرئيس الذي سيكلف تأليف الحكومة، لاتصالات بعيدة عن الأضواء لترتيب موقف إقليمي متناغم مع التأييد الأميركي، كما ورد في اللواء!

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