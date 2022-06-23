Homeتسمية رئيس الحكومة: ترتيب موقف إقليمي متناغم مع التأييد الأميركيأسرار تسمية رئيس الحكومة: ترتيب موقف إقليمي متناغم مع التأييد الأميركي By admin 06/23/2022 شارك يخضع ملف تسمية الرئيس الذي سيكلف تأليف الحكومة، لاتصالات بعيدة عن الأضواء لترتيب موقف إقليمي متناغم مع التأييد الأميركي، كما ورد في اللواء! مواضيع متعلقة ميقاتي يُكلّف اليوم تشكيل الحكومة برافعة شيعية وأكثرية سنّية 06/23/2022 سطو عوني على “خزائن الحاكم”.. باسيل خسر المعركة… 06/23/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارإقليميالأميركيالتأييدالحكومةترتيبتسميةرئيسعاجللبنانمتناغمموقف شارك
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