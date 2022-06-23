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أسرار

تسمية رئيس الحكومة: ترتيب موقف إقليمي متناغم مع التأييد الأميركي

By admin
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يخضع ملف تسمية الرئيس الذي سيكلف تأليف الحكومة، لاتصالات بعيدة عن الأضواء لترتيب موقف إقليمي متناغم مع التأييد الأميركي، كما ورد في اللواء!

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