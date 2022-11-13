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صحة

وزارة الصحة: 4 اصابات جديدة بالكوليرا.. ماذا عن الوفيات؟

By cedro
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اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل “4 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي إلى536، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 18”.

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