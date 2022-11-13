Homeوزارة الصحة: 4 اصابات جديدة بالكوليرا.. ماذا عن الوفيات؟صحة وزارة الصحة: 4 اصابات جديدة بالكوليرا.. ماذا عن الوفيات؟ By cedro 11/13/2022 شارك اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل “4 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي إلى536، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 18”. مواضيع متعلقة وزارة الصحة: 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟ 11/13/2022 آخر كلام من وزير الصحة عن الكوليرا في لبنان.. ماذا أعلن… 11/13/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. اصاباتالصحةالوفيات؟بالكوليراعاجلماذاوزارة شارك
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