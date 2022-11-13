وزارة الصحة: 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟

وزارة الصحة: 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل” 58 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1219608 ، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “.