Homeوزارة الصحة: 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟صحة وزارة الصحة: 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟ By cedro 11/13/2022 شارك أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل” 58 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1219608 ، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “. مواضيع متعلقة آخر كلام من وزير الصحة عن الكوليرا في لبنان.. ماذا أعلن… 11/13/2022 وزارة الصحة: 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟ 11/13/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إصابةالصحةالوفيات؟بفيروسعاجلكوروناماذاوزارة شارك
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