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وزارة الصحة: 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟

By cedro
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل” 58 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1219608 ، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “.

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