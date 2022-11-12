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صحة

وزارة الصحة: 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟

By cedro
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل ” 61 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1219573، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “.

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