Homeوزارة الصحة: 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟صحة وزارة الصحة: 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟ By cedro 11/13/2022 شارك أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل ” 61 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1219573، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “. مواضيع متعلقة وزارة الصحة: 11 إصابة جديدة بالكوليرا.. ماذا عن الوفيات؟ 11/13/2022 هذا ما أعلنه وزير الصحّة عن الدواء 11/12/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إصابةالصحةالوفيات؟بفيروسعاجلكورونالبنانماذاواحدةوحالةوزارةوفاة شارك
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