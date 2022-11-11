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صحة

خبر سار من وزير الصحة لمرضى السرطان.. هذا ما أعلنه

By cedro


أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض “قبول الهبة المقدمة من شركة بيار فابر الفرنسية لعلاج مرضى السرطان، والتي تتضمن 6,830 كبسولة من دواء ال Navelbine  المستخدم في علاج سرطان الثدي والرئة”.

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وأعرب عن شكره لجميع القيّمين في شركة بيار فابر على “هذه المبادرة الانسانية التي ستساهم، من دون ادنى شك، في تأمين العلاج لعدد كبير من مرضى سرطان الثدي وسرطان الرئة”. 

وأضاف: “إننا في وزارة الصحة العامة، وفي هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، نعمل جاهدين ومع جميع الشركاء في الحقل الصحي لتوفير الدواء لكل مريض، وخصوصاً مرضى السرطان”.

من جهته، أكد المدير العام لشركة بيار فابز للشرق الاوسط  نعيم حنا أن “مرضى السرطان هم من صلب اهتمامات مجموعة بيار فابر الفرنسية، والتي تعمل منذ اكثر من 60 عاماً على تقديم خيارات علاجية فعّالة لمرضى سرطان الثدي والرئة”.

إشارة الى ان هبة الدواء المقدّمة ستصل قريباً الى لبنان، وستوزع بكميات محددة على كل من وزارة الصحة العامة، وتعاونية موظفي الدولة، والمؤسسات العسكرية لاسيما الجيش، وقوى الامن الداخلي، والأمن العام، ومستشفى اوتيل ديو الجامعي، وستكون متوفّرة مجاناً لمرضى السرطان.

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