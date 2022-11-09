Home69 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟صحة 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟ By cedar 11/09/2022 شارك اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير عن حالات كورونا تسجيل” 69 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1219297، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “. مواضيع متعلقة وزير الصحة: تساؤلات من الدول المانحة أين ذهبت المساعدات..… 11/07/2022 اختبار دم يمكن أن يكشف أنواعا متعددة من السرطان في وقت مبكر! 11/07/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إصابةالوفيات؟بفيروسصحةكوروناماذاواحدةوحالةوفاة شارك
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