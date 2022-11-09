69 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟

69 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير عن حالات كورونا تسجيل” 69 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1219297، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “.