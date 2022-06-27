المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركيّة – مستشفى رزق يشارك مع جمعيّة DONNER SANG COMPTER، وL’OREAL و FATTAL بمناسبة اليوم العالمي للمتبرّعين بالدم

المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركيّة – مستشفى رزق يشارك مع جمعيّة DONNER SANG COMPTER، وL’OREAL و FATTAL بمناسبة اليوم العالمي للمتبرّعين بالدم

مستشفى رزق يشارك باليوم العالمي للمتبرّعين بالدم pic.twitter.com/drxxhEKLtX — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) June 27, 2022

بمناسبة اليوم العالمي للمتبرّعين بالدم، شارك المركز الطبيّ للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق مع جمعيّة Donner Sang Compter (DSC) لتنظيم حملة تبرّع بالدم في 14 من حزيران.

اجتمع موظفو فتّال ولوريال في بلدية سن الفيل للتبرع بالدم، وقد تمّ جمع 27 وحدة على مدار اليوم. أقيمت الفعالية تحت شعار “التبرّع بالدم للحفاظ على عالم ينبض” وتمّ تنظيمها لنشر الوعي حول أهميّة التبرّع بالدم وتشجيع الناس على التبرّع.

مع الأخذ في الاعتبار أن المستشفيات وبنوك الدم تعمل بإمدادات دم منخفضة للغاية، لقد أصبح دور منظّمات مثل Donner Sang Compter أكثر أهميّة. تحتاج جميع الأطراف المعنيّة إلى العمل بجد لمواصلة توفير إمدادات الدم لمن يحتاجها في عمليات جراحية أو تدخّلات طبيّة من أي نوع. ومن هذا المنطلق قرّر المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق الدخول في شراكة مع Donner Sang Compter؛ التزاماً منه بمهمته المتمثلة بالطب بانسانيّة والإستمرار بدعم المجتمع.

Donner Sang Compter (DSC) هي منظمة غير ربحية ومستقلة وغير حكومية تعنى بالتبرّع بالدم مقرّها في لبنان أسّسها الصيدليّ يورغي تيروز. تعمل المنظمة كصلة وصل بينالمتبرعين بالدم المجهولين والمرضى المحتاجين. من خلال مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، وحملات التبرع بالدم ، وأكثر من 3500 متطوّع مدرّب و 40400 متبرّع مسجّل، يمكنهم مساعدة الأشخاص المحتاجين من خلال توفير 87250 وحدة وعددها في ازدياد.