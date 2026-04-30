Mai 2026 : la Lune des Fleurs le 1er mai, puis une rare « micro-lune bleue » en fin de mois

Le mois de mai 2026 promet deux beaux rendez-vous pour les amateurs de ciel nocturne : la Lune des Fleurs au début du mois, et une micro-lune bleue rare à la fin.

La Lune des Fleurs, pleine lune du mois de mai, atteindra son pic d’illumination le 1er mai à 13h23 (heure de l’Est des États-Unis). Même si ce moment exact se produit en plein jour dans de nombreuses régions, le meilleur moment pour l’observer sera juste après le coucher du soleil ou avant le lever du jour, lorsque le ciel est plus sombre. Son nom vient des traditions amérindiennes et symbolise la période où la nature est en pleine floraison.

Plus tard dans le mois, le 31 mai, apparaîtra une micro-lune bleue. Contrairement à une super lune (qui semble plus grande car elle est proche de la Terre), une micro-lune se produit lorsque la Lune est à son point le plus éloigné, ce qui la rend légèrement plus petite et moins lumineuse. Ce phénomène est plus discret et relativement rare.

En résumé, mai 2026 offrira un vrai “double spectacle lunaire” : une pleine lune spectaculaire au début du mois et une apparition plus rare et subtile à la fin.

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