Nouvelle vague de chaleur en France : plus de 40°C attendus localement dès ce mardi

Une nouvelle vague de chaleur débute ce mardi en France, avec des températures qui pourraient dépasser 40°C dans certaines régions, selon les prévisions météorologiques.

Les autorités ont placé plusieurs départements en vigilance en raison de cette chaleur intense, qui devrait s’accentuer au cours des prochaines heures. Les températures les plus élevées sont attendues dans le sud et le centre du pays, tandis que de nombreuses autres régions connaîtront également des conditions exceptionnellement chaudes.

Les autorités sanitaires recommandent de limiter les activités physiques pendant les heures les plus chaudes, de rester bien hydraté, de fermer les volets en journée et de prendre régulièrement des nouvelles des personnes âgées ou vulnérables.

Cette nouvelle vague de chaleur intervient alors qu’une grande partie de l’Europe continue de faire face à des températures supérieures aux normales saisonnières.