SNCF : Retards en Gare de Lyon à cause d’un incident électrique

Un incident électrique survenu ce jeudi après-midi a provoqué d’importants retards à la Gare de Lyon, à Paris, affectant le trafic ferroviaire sur plusieurs lignes.

Selon la SNCF, une panne sur une installation électrique a entraîné l’interruption partielle des circulations, provoquant des retards en chaîne sur les trains au départ et à l’arrivée de la gare. Les lignes TGV, TER et Intercités ont été particulièrement touchées.

Les équipes techniques sont rapidement intervenues pour localiser la panne et rétablir le courant. En fin d’après-midi, la situation commençait à se stabiliser, mais des perturbations restaient à prévoir sur l’ensemble de la soirée.

Les usagers sont invités à vérifier l’état du trafic en temps réel via les applications SNCF et à anticiper des temps de trajet rallongés. La compagnie ferroviaire a présenté ses excuses pour la gêne occasionnée et assure que tout est mis en œuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais.