Affrontements Thaïlande Cambodge : le risque de guerre s’intensifie

Cambodia-Thailand border fighting

Des explosions ont retenti dès l’aube dans la province de Surin, selon des journalistes présents sur place. Un important convoi militaire thaïlandais, composé de camions, de véhicules blindés et de chars, s’est dirigé vers la frontière, traversant des routes rurales bordées de rizières.

Le Premier ministre thaïlandais par intérim, Phumtham Wechayachai, a mis en garde contre une « guerre » imminente. « Nous avons tenté de trouver un compromis, car nous sommes voisins. Mais si la situation s’aggrave, cela pourrait dégénérer en guerre, même si pour l’instant il ne s’agit que d’affrontements », a-t-il déclaré.

Face à l’intensification des affrontements Thaïlande Cambodge, la Thaïlande a décrété la loi martiale dans huit districts frontaliers, selon l’armée. Parallèlement, le ministère des Affaires étrangères thaïlandais affirme être prêt à une médiation diplomatique, via la Malaisie ou l’ASEAN, pour tenter d’apaiser les tensions.

Selon le ministère thaïlandais de la Santé, les attaques cambodgiennes ont causé 15 morts, dont un militaire, et forcé plus de 138 000 civils à fuir leurs foyers. Le Cambodge, pour sa part, fait état d’un mort et cinq blessés. Des journalistes ont observé des soldats khmers et des civils traités pour des blessures causées par des éclats d’obus.

À Bangkok, la colère monte parmi la population. Les images de maisons détruites, de commerces incendiés et de familles réfugiées dans des bunkers provoquent un choc émotionnel. Le chauffeur de taxi Alongkorn confie : « Je ressens de la rancœur envers le Cambodge. Ils auraient dû éviter les zones civiles. »

Dans la capitale, des voix s’élèvent aussi pour appeler à la paix. Sur les réseaux sociaux, le hashtag « Pas de guerre entre la Thaïlande et le Cambodge » devient viral, tandis que des messages de solidarité envers les victimes circulent massivement.

Sur le terrain, à Surin, une université a été transformée en centre d’accueil pour les réfugiés. Des familles entières, souvent âgées ou avec de jeunes enfants, s’abritent dans l’incertitude, ne sachant pas quand elles pourront retourner chez elles.

Côté cambodgien, les sentiments oscillent entre confusion et nationalisme. Des vidéos montrent des soldats glissant des photos de leurs familles dans leur casque, tandis que d’autres manifestent leur soutien à l’armée cambodgienne, parfois dans un ton belliqueux.

L’ombre du passé plane également sur ces affrontements Thaïlande Cambodge. En 2013, la Cour internationale de Justice avait donné raison au Cambodge dans un différend territorial autour du temple de Preah Vihear, une zone à nouveau ciblée depuis le 24 juillet.

Les deux gouvernements s’accusent mutuellement d’avoir provoqué les hostilités dans cette région contestée. L’ASEAN, la Chine et les États-Unis appellent à une cessation immédiate des combats, à la protection des civils et à un retour au dialogue.