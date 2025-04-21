الخطر يتزايد.. “شات جي بي تي” ينشئ جواز سفر زائفا في 5 دقائق!

يتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي يومًا بعد يوم في جميع المجالات تقريبًا، إلا أن إمكاناته الهائلة ترتبط أيضًا ببعض المخاطر الجسيمة.

وتُعدّ قدرة الذكاء الاصطناعي على إنشاء نسخ مزيفة واقعية، مثل بطاقات الهوية والوثائق، مثالًا بارزًا على طريقة استغلال الجهات الخبيثة لهذه التطورات.

واستخدم باحث بولندي يُدعى بوريس موسييلاك نموذج “GPT-4o” في “شات جي بي تي” لإنشاء جواز سفر مزيف واقعي في خمس دقائق فقط، بحسب عدة تقارير.

وكانت الوثيقة المزيفة مقنعة للغاية لدرجة أنها تمكنت من المرور بسهولة عبر معظم أنظمة “اعرف عميلك” (KYC) الآلية، وهي مجموعة من العمليات والإجراءات التي تعتمدها المؤسسات المالية، مثل البنوك وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية، للتحقق من هوية عملائها قبل أو أثناء التعامل معهم.

وشارك موسييلاك هذا الأمر على منصة إكس (تويتر سابقًا)، وقال إن أي نظام تحقق يعتمد على الصور أو صور السيلفي أصبح الآن عديم الجدوى، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي التلاعب بسهولة بكل من الصور الثابتة والفيديو.

Fake Passport by ChatGPT

وكان جواز السفر المُولّد بالذكاء الاصطناعي مقنعًا للغاية لدرجة أنه تجاوز عمليات التحقق الأساسية بنظام “اعرف عميلك” التي تستخدمها منصات التكنولوجيا المالية الرئيسية مثل “ريفولت” و”بينانس”.

وأشار موسييلاك إلى نقاط الضعف في أنظمة التحقق من الهوية الرقمية الحالية، والتي تعتمد بشكل كبير على مطابقة الصور.

وعلى عكس عمليات التزوير التقليدية، جعل استخدام الذكاء الاصطناعي العملية أسرع بكثير وأكثر كفاءة من الأدوات القديمة مثل “فوتوشوب”.