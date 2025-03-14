النادي اللبناني للسيارات والسياحة – ATCL عمّم روزنامة الرياضة الميكانيكية لعام 2025

عمّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة(ATCL) روزنامة الرياضة الميكانيكية(سباقات السيارات) لعام 2025 والتي تتضمّن الراليات وتسلق الهضبة وسباقات السرعة(سبيد تست) وسباقات مركبات الدفع الرباعي والكارتنغ ومسابقة اجتياز الصخور والانجراف(الدريفت) الى جانب اطلاق السباقات الافتراضية الالكترونية(أون لاين)…… .

وفي ما يلي الروزنامة المؤقتة على ان يتم ابلاغ المعنيين في حال طرأ أي تعديل عليها:

*15 آذار:السباق الاول للكارتنغ( فئة IAME) على حلبة “أر بي أم” (المتين).

*22 آذار:السباق الاول للكارتنغ(فئة روتاكس ماكس تشالنج) على حلبة “بت ستوب” (ذوق مصبح).

*5 و6 نيسان:رالي الربيع

*12 نيسان:السباق الثاني للكارتنغ(فئة IAME)

*26 نيسان:السباق الثالث للكارتنغ(فئة IAME)

*27 نيسان:السباق الاول للسرعة(سبيد تست)

*3 ايار:السباق الثاني للكارتنغ (فئة روتاكس ماكس تشالنج)

*11 ايار :المسابقة الاولى لاجتياز الصخور والعوائق

*17 ايار:السباق الرابع للكارتنغ(فئة IAME)

*18 ايار:السباق الثاني للسرعة(سبيد تست)

*24 ايار:السباق الثالث للكارتنغ(فئة روتاكس ماكس تشالنج)

*25 ايار:السباق الاول لمركبات الدفع الرباعي

*7 حزيران:السباق الخامس للكارتنغ(فئة IAME)

*14 و15 حزيران:رالي جزين

*21 حزيران:السباق الرابع للكارتنغ (فئة روتاكس ماكس تشالنج)

*22 حزيران: المسابقة الثانية لاجتياز الصخور والعوائق

*29 حزيران:السباق الاول لتسلق الهضبة

*6 تموز:السباق الثالث للسرعة(سبيد تست)

*13 تموز:المسابقة الاولى للدريفت(الانجراف)

*20 تموز:السباق الثاني لتسلق الهضبة

*26-27 تموز:رالي الارز

*3 آب:السباق الثالث لتسلق الهضبة

*10أب:السباق الثاني لمركبات الدفع الرباعي

*17آب:المسابقة الثانية للدريفت(الانجراف)

*23آب:السباق الخامس للكارتنغ(روتاكس ماكس تشالنج)

*24آب: المسابقة الثالثة لاجتياز الصخور والعوائق

*5 و6 و7 ايلول:رالي لبنان الدولي(جولة من بطولة الشرق الأوسط للراليات).

*20 ايلول:السباق السادس للكارتنغ(روتاكس ماكس تشالنج)

*21 ايلول:السباق الرابع للسرعة(سبيد تست)

*28 ايلول:المسابقة الثالثة للدريفت(الانجراف)

*12 تشرين الاول:السباق الخامس للسرعة (سبيد تست)

*19 تشرين الاول: السباق الثالث لمركبات الدفع الرباعي

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