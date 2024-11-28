أستاذ جامعي يقتل زميلته في العراق

حكايات الناس
By cedar
العراق


شهدت محافظة البصرة العراقية جريمة مروعة، إذ أقدم أستاذ جامعي في كلية التربية الرياضية بجامعة البصرة على قتل زميلته بذات الكلية، بعد أن استدرجها إلى مكان مهجور.


وكانت الأجهزة الأمنية بالمحافظة قد تلقت بلاغاً بوجود جثة لامرأة تبلغ من العمر 35 عاماً، ملقاة في مكان ناء، فتوجهت قوة أمنية لموقع الحادث لفحصها.

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وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي لإجراء الكشف الجنائي عليها، فتبيّن أنها مصابة بطلقة واحدة في منطقة الرأس، ولم يظهر عليها أي علامات جسدية تدل على وقوع اعتداء.

وكشفت التحقيقات عن وجود كاميرا مراقبة قريبة من مكان الحادث، وقد رصدت شخصاً يستقل سيارة بيضاء اللون، ثم توقف للحديث مع الضحية، ثم أطلق النار عليها من مسدس كان يخفيه خلف ظهره، مستغلاً انشغالها باتصال هاتفي، ثم سرق هاتفها وهرب من موقع الحادثة.
وخلال ساعات تمكّن فريق التحري من الوصول إلى الجاني، والذي تبيّن أنه أستاذ في كلية التربية الرياضية بجامعة البصرة، بينما الضحية زميلته في ذات الكلية.
ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب وقوع الجريمة.

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