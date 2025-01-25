العالم بالفيديو: ٣ حافلات تقل ١١٤ أسيرا في طريقهم إلى رام الله 01/25/2025 Join our Telegram ٣ حافلات تقل ١١٤ أسيراً محرراً في طريقهم إلى مدينة رام الله، الفيديو: فيديو لدراجات ناريّة تحمل أعلاماً للحزب ورايات دينيّة تدخل… بالفيديو: مسيرة سيّارات تحمل أعلاماً للحزب في الجمّيزة هاجمت نتنياهو وأُسرت بملابس النوم.. من هي “ليري… بالفيديو: ٣ حافلات تقل ١١٤ أسير في طريقهم إلى رام الله https://t.co/1YUbVZ8NJs pic.twitter.com/nlJUV1GMIF— Cedar News (@cedar_news) January 25, 2025 مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
Comments are closed.