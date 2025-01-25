بالفيديو: ٣ حافلات تقل ١١٤ أسيرا في طريقهم إلى رام الله

٣ حافلات تقل ١١٤ أسيراً محرراً في طريقهم إلى مدينة رام الله، الفيديو:

بالفيديو: ٣ حافلات تقل ١١٤ أسير في طريقهم إلى رام الله https://t.co/1YUbVZ8NJs pic.twitter.com/nlJUV1GMIF — Cedar News (@cedar_news) January 25, 2025