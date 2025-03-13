العالم

المرصد السوري: ضبط شحنة أسلحة كانت متّجهة إلى “الحزب”

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المرصد السوري

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس بأن قوى الأمن الداخلي تمكّنت من ضبط سيارة نوع “أنتر” تحمل أسلحة وذخائر في بلدة خربة التين نور بريف حمص الغربي.

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ووفقاً لمصادر المرصد، نجح سائق السيارة وأحد مرافقيه في الفرار عبر الطرقات الجبلية، في حين تم القبض على معاونه وتم اقتياده إلى مركز التحقيق داخل المدينة.

بينما تعود شحنة الأسلحة التي تم ضبطها لأحد مستودعات “حزب الله” المتواجدة في ريف حمص الغربي، والتي تم مصادرتها من قبل مسلّحين بعضهم كانوا عناصر في جيش النظام السوري عقب سقوطه.

تنتشر دوريات الأمن العام بشكل مكثّف ضمن قرى ريف حمص الغربي والجنوبي المتاخمة للحدود السورية اللبنانية تحسباً لأي عمليات تهريب للأسلحة بالتنسيق بين فلول النظام و”حزب الله”، وفق المرصد.

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