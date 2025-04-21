أسعار النفط تنخفض أكثر من 1% بفضل تقدم المحادثات الأمريكية الإيرانية

انخفضت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الاثنين بعد إحراز تقدم في المحادثات النووية بين أمريكا وإيران، ما قلل المخاوف من أن يؤدي النزاع إلى تقليص إمدادات المنتج الرئيسي في الشرق الأوسط.

العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 1.03% إلى 67.26 دولار للبرميل عند الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلقت على ارتفاع 3.2% الأسبوع الماضي، وانخفض خام تكساس 1.05% إلى 64 دولارا للبرميل بعد أن أغلق على ارتفاع 3.54% الجلسة السابقة، وكان يوم الخميس آخر يوم للتسوية الأسبوع الماضي بسبب عطلة الجمعة العظيمة.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال في وقت سابق إن طهران وواشنطن اتفقتا على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد محادثات وصفها مسؤول أمريكي بأنها حققت “تقدما جيدا للغاية”.

يأتي التقدم في المناقشات النووية في أعقاب عقوبات إضافية فرضتها أمريكا الأسبوع الماضي شملت مصفاة النفط الصينية “تيبوت” بسبب تعاملها مع النفط الخام الإيراني، ما زاد الضغط على طهران في خضم المحادثات.

دفعت المخاوف بشأن نقص إمدادات النفط الإيراني والآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كلا من خامي برنت وتكساس إلى الارتفاع 5% الأسبوع الماضي، مسجلين أول مكسب أسبوعي لهما في 3 أسابيع.

وعلى نحو منفصل تبادلت روسيا وأوكرانيا أمس الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار ليوم واحد بمناسبة عيد القيامة، والذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث اتهم كل طرف الآخر بشن مئات الهجمات، بينما نفى الكرملين صدور أمر بتمديد وقف إطلاق النار.